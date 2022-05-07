Brighton 4-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Brighton sahasında Manchester United'la karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçında mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını yitirdi. İşte Brighton - Manchester United maçının detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 22:07