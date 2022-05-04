UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oldu. İngilizler 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.
Liverpool'da Villarreal maçında Sadio Mane tarihe geçti!
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. İngiliz ekibinde takımının 3. golünü kaydeden Sadio Mane tarihe geçti. Senegalli futbolcu böylelikle Frank Lampard'ın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir İngiliz kulübüyle 15 gol atan ikinci oyuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Liverpool 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Villarreal'e konuk oldu. İngilizler 2-0 geriye düştüğü maçta muhteşem bir dönüş yaparak mücadeleyi 3-2 kazandı.
5 DAKİKADA 2 GOL!
Liverpool'u rahatlatan gol 67'nci dakikada Luis Diaz'dan geldi. İngiliz ekibi Fabinho'nuun golünün ardından rakip yarı alanda baskısını yükseltti. Trent Alexander Arnold'ın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Luis Diaz skora denge getirdi: 2-2.
Liverpool'a geri dönüşü getiren isim Sadio Mane oldu. Savunma arkasına sarkan Sadio Mane, Rulli'nin önde olduğu pozisyonda hızlı davrandı. Rakiplerinin hepsini geçen tecrübeli futbolcu, 74'üncü dakikada skoru Liverpool lehine 3-2'ye getirdi.