Liverpool'da Villarreal maçında Sadio Mane tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool deplasmanda Villarreal'i 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. İngiliz ekibinde takımının 3. golünü kaydeden Sadio Mane tarihe geçti. Senegalli futbolcu böylelikle Frank Lampard'ın ardından Şampiyonlar Ligi elemelerinde bir İngiliz kulübüyle 15 gol atan ikinci oyuncu oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 10:12