Geçtiğimiz sezon küme düşen Ankaragücü, bir sezon sonra tekrardan Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
Ankaragücü'nde Fatih Terim sesleri!
Geçtiğimiz sezon küme düşen Ankaragücü, bir sezon sonra tekrardan Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankara ekibinde taraftarlar, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Fatih Terim için mesajlar paylaştı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 18:39
Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşayan Ankaragücü taraftarı bir taraftan da yeni sezonda takımın başında Fatih Terim'i görmek istiyor.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştırmayan Terim için taraftarlar tecrübeli teknik adamın Ankaragücü'nün yeni hocası olması yönünde mesajlar paylaştı.