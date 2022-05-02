Manchester United - Brentford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Brentford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Manchester United sahasında Brentford'u misafir edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Brentford maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 12:30