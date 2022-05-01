Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese sahasında Inter'i ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Inter bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - INTER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Inter maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak