Transferde yılın bombası patlıyor! Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor

Transfer haberi: Sezon başında Juventus'tan eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de pek mutlu değil. İngiliz basınında Portekizli yıldız oyuncuyla alakalı flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mirror'da yer alan habere göre Real Madrid, eski oyuncusu için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 12:28