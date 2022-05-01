Manchester United bu seneye şampiyonluk parolasıyla başladı ancak işler istediği gibi gitmedi.
Transferde yılın bombası patlıyor! Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönüyor
Transfer haberi: Sezon başında Juventus'tan eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de pek mutlu değil. İngiliz basınında Portekizli yıldız oyuncuyla alakalı flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mirror'da yer alan habere göre Real Madrid, eski oyuncusu için devreye girdi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022- 12:28
Zirve yarışından uzakta 6. sırada bulunan Manchester United, lider Manchester City'nin 28 puan uzağında.
Sezon başında eski takımı Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de mutlu değil.