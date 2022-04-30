Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Southampton sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Crystal Palace maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.