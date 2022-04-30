Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Newcastle United sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 13:00