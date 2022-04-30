Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Newcastle United sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Liverpool maçı 30 Nisan Cumartesi günü saat 14:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.