İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Newcastle United ile Liverpool kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
NEWCASTLE UNITED LIVERPOOL İLK 11'LER
Newcastle: Dubravka, Krafth, Schar, Burn, Targett, Willock, Shelvey, Guimaraes, Almiron, Saint-Maximin, Joeliton.
Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Virgil, Robertson, Milner, Henderson, Keita, Diogo Jota, Mane, Diaz.
NEWCASTLE UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Newcastle United - Liverpool maçı saat 14:30'da başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.