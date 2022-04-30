Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih deplasmanda Mainz'e konuk oldu. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 3-1 kaybetti ve 9 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mainz ise 5 maç sonra kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 32. hafta karşılaşmasında Mainz ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Mainz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Burkardt, 27'de Niakhate ve 57. dakikada ise Barreiro kaydetti. Münih'in tek golü ise 33. dakikada Lewandowski'den geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 9 maç sonra yneildi ve 75 puanda kaldı. Mainz ise 5 maç sonra kazanarak 42 puana yükseldi.

Ligin 33. haftasında Mainz deplasmanda Hertha Berlin'e konuk olacak. Bayern Münih ise Stuttgart'ı ağırlayacak.