Leeds United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Leeds United sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 16:00