Alaves Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde kimler var?

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 25 puanla son sırada yer alan Alaves sahasında Villarreal'i konuk edecek. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini internette sıkça aratıyor. Peki, Alaves-Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi isimler var? Maçla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 14:30