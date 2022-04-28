Geçtiğimiz yıl 22 milyon Euro'ya Ajax'a transfer olan Sebastien Haller, bu sezon hem Eredivisie'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile göz dolduruyor.
TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri Sebastien Haller'in peşinde!
Transfer haberi: Ajax'ta gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Sebastien Haller için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte yıldız golcüye talip olan takımlar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 13:59 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 13:59
Avrupa kulüplerinde yaz transfer dönemiyle birlikte birçok yıldız forvetin takım değiştirmesi bekleniyor.
Haller ise dev kulüplerin ilk tercihi olma yolunda ilerliyor. Fildişi Sahilli forvet, bu sezon kaydettiği 33 golün 12'sini Şampiyonlar Ligi'nde buldu.