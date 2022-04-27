Şampiyonluğun bir puan uzağında yer alan İspanyol devinin teknik direktörü, Chelsea'nin Alman stoperinin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4-3 mağlup olduğu Manchester City karşılaşmasının ardından gelecek sezonki tranfser çalışmalarına ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Goal'de yer alan haberde, Chelsea'den ayrılacağı açıklanan Antonio Rüdiger'in İspanyol ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları yanıtlayan Ancelotti, imalı bir cevap verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin satış sürecine sürüklediği Chelsea ile olan kontratını yenilememe kararı alan ve Real Madrid ile sözlü bir anlaşmaya varan Rüdiger, gelen soruya gülerek, "Toni Rüdiger mi? Toni kim? O hala bir Chelsea oyuncusu. Bu konuda hiçbir şey söyleyemem" şeklinde yanıt verdi.