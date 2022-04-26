Ukrayna'da lig tescil edildi! Şampiyon Shakhtar Donetsk
Ukrayna, Rusya'nın yaptığı askeri operasyon nedeniyle zor günler geçirirken, federasyon yarıda kalan lig ile ilgili kararını belirledi. Buna göre, Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk şampiyon ilan edildi.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022- 16:12
Ukrayna Futbol Federasyonu, yarım kalan lig sonrası kararını verdi. Rusya'nın Ukrayna topraklarında yürüttüğü askeri operasyon nedeniyle lig ertelenmişti.
Federasyon, puan tablosunda lider durumda bulunan Shakhtar Donetsk'i, şampiyon ilan etti ve Ukrayna liginde sezon sona erdi.
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