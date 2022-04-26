Ukrayna'da lig tescil edildi! Şampiyon Shakhtar Donetsk

Ukrayna, Rusya'nın yaptığı askeri operasyon nedeniyle zor günler geçirirken, federasyon yarıda kalan lig ile ilgili kararını belirledi. Buna göre, Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk şampiyon ilan edildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022- 16:12