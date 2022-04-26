Ukrayna'da lig tescil edildi! Şampiyon...

Ukrayna, Rusya'nın yaptığı askeri operasyon nedeniyle zor günler geçirirken, federasyon yarıda kalan lig ile ilgili kararını belirledi. Ukrayna Premier Lig'de 2021-2022 futbol sezonu, şampiyon belirlenmeden sonlandırıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 17:05 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 17:07