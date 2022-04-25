Sassuolo - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Sassuolo Juventus maçı CANLI

Sassuolo - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Sassuolo Juventus maçı CANLI

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Sassuolo ile Juventus karşı karşıya gelecek. Peki, Sassuolo - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sassuolo - Juventus maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022- 10:00