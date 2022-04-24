Metz - Brest maçı canlı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'in 33. haftasında Metz ile Brest kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Metz - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 13:00
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Metz ile Brest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Metz - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
METZ - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Metz - Brest maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.