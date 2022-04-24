Liverpool - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Liverpool sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022- 10:00
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool - Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL - EVERTONMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Everton maçı 24 Nisan Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.