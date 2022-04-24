Lille 1-0 Strasbourg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille sahasında Strasbourg'u milli futbolcumuz Zeki Çelik'in golüyle 1-0 mağlup etti. Lille'de forma giyen bir diğer Türk futbolcu Burak Yılmaz da tıpkı Zeki Çelik gibi 90 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 20:19