Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio sahasında Milan'ı ağırlayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Milan bugün karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Lazio - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - MILAN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Milan maçı 24 Nisan Pazar günü saat 21:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.