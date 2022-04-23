Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası final maçında Real Betis ile Valencia kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 17:00