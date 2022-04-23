"LEWA'NIN AYRILIK KARARI ALMASI DOĞAL"

Lewandowski'nin Bayern'den ayrılma kararı almasının doğal bir şey olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Onun gibi bir ülkede ve ligde uzun süre oynuyorsanız, bunu düşünmeniz tamamen doğal olur. O kazanabileceği her şeyi kazandı." açıklamasını yaptı.