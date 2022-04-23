Manchester City'de sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan geleceğiyle ilgili konuştu.
Manchester City'de İlkay Gündoğan'dan transfer açıklaması! Türkiye...
2016 yılında Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Türk asıllı Alman yıldız çarpıcı açıklamalarda bulunurken, geleceğiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...
Manchester City ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı hatırlatılması üzerine İlkay Gündoğan, "Şu anda bu konuda endişeli değilim. Hala 2023 yılına kadar bir sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Kariyerimi Manchester City'de sonlandırmayı hayal ediyorum." dedi.
TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK
Takımdan ayrılması durumunda tercihleri arasında Türkiye'nin olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya tecrübeli oyuncu, "Türk kökenli olduğum için Türkiye doğal olarak benim için önemli bir konumda. Birkaç kez tatile gittiğim ABD'ye de gidebilirim." ifadelerini kullandı.