Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lyon Montpellier CANLI İZLE

Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Lyon Montpellier CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Olympique Lyon ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Peki, Lyon - Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon - Montpellier maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 11:00