Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Leicester City sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Castagne; Tielemans, Mendy; Albrighton, Maddison, Barnes; Daka

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; Ramsey, Luiz, McGinn; Coutinho, Watkins, Bailey