Leicester City - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leicester City - Aston Villa maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.
LEICESTER CITY - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Castagne; Tielemans, Mendy; Albrighton, Maddison, Barnes; Daka
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; Ramsey, Luiz, McGinn; Coutinho, Watkins, Bailey