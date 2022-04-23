Greuther Furth - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Greuther Furth sahasında Leverkusen'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Greuther Furth - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Greuther Furth - Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 31. hafta heyecanı yaşanıyor. Greuther Furth ile Leverkusen mücadele ediyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Greuther Furth - Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GREUTHER FURTH - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Greuther Furth - Leverkusen maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.