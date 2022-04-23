Brentford - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Brentford sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Brentford - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Tottenham maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brentford - Tottenham maçı 23 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.