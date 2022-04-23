AZ Alkmaar - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. AZ Alkmaar ile Heerenveen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, AZ Alkmaar - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Heerenveen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında AZ Alkmaar ile Heerenveen karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Heerenveen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ ALKMAAR - HEERENVEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Heerenveen maçı 23 Nisan Cumartesi günü 19:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.