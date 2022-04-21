Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Verona - Cagliari mücadelesi Bahar Şampiyonası'nın 30. haftasında futbolseverler ile buluşacak. Hellas Verona - FC-Cagliari Calcio maçı, Stadio Marcantonio Bentegodi'nde oynanacak. 'Verona - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Verona - Cagliari hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ederken Verona - Cagliari karşılaşmasına dair merak edilenler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 13:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 13:00