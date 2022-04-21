Formula 1 takımlarından Mercedes'in başarılı pilotu Sir Lewis Hamilton, tenisin eski 1 numarası Serena Williams ile birlikte Chelsea'yi satın almak için Roman Abramovich'e teklifte bulunan Martin Broughton'a 10'ar milyon sterlinlik yatırım yapma kararı aldı.
Lewis Hamilton ve Serena Williams satılığa çıkan Chelsea'ye ortak oluyor!
Roman Abramovich'in Chelsea'yi satma kararı almasının ardından İngiliz devinin yeni sahibinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Formula 1 pilotu Lewis Hamilyon ile Amerikalı tenisçi Serena Williams, İngiliz kulübüne teklif yapan Martin Broughton'a 10'ar milyon sterlinlik yatırım yapacak. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022- 15:30
İkilinin, haftalarca süren görüşmelerin ardından Broughton ile temasa geçtiği ve toplamda 20 milyon sterlinlik yatırım yapacakları kaydedildi.
Broughton liderliğindeki konsorsiyumun diğer yatırımcıları arasında Medya ve telekom şirketi Rogers Communications, 2026 FIFA Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold, Taipei Fubon Braves ve Fubon Guardians beyzbol takımlarının sahibi olan Tayvanlı Tsai ailesi yer alıyor.