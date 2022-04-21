İspanya La Liga'nın 33. haftasında Levante sahasında Sevilla'yı ağırladı. Hem küme düşme hattını hem de yukarı sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi, konuk takım 3-2 kazandı.

İspanya La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 14. ve 27. dakikalarda Corona, 81'de ise Kounde kaydetti. Levante'nin golleri ise 22. dakikada penaltıdan Morales ve 87'de Soldado'dan geldi. Ev sahibi ayrıca 71. dakikada Morales'in ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Levante 25 puanda kaldı. Sevilla ise 63 puana yükseldi.

Ligin 34. haftasında Levante deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Cadiz'i ağırlayacak.