TRANSFER HABERİ - Real Madrid Benzema'nın yedeğini buldu! Edinson Cavani...

Transfer haberi: Yıldız golcüsü Karim Benzema'ya iyi bir yedek golcü almak isteyen Real Madrid'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İspanyol ekibinin Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Edinson Cavani'yi transfer etmek istediği ifade edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 16:32