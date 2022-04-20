İngiliz basınındaki haberlere göre; Premier Lig'de Leicester City forma giyen Çağlar Söyüncü için Real Madrid devreye girdi.
TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor! Rekor bonservis...
Transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Milli savunmacının rekor bir bonservis bedeliyle Avrupa devine imza atacağı öne sürüldü. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 10:30
İspanyol ekibi milli savunmacıyı ısrarla kadrosuna katmak istemekle beraber Leicester City'nin oyuncu için istediği 45 milyon Euro'yu da gözden çıkardı.
Çağlar Söyüncü'nün Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi durumda 25 yaşındaki oyuncu tarihe geçecek.