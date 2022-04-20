TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor! Rekor bonservis...

TRANSFER HABERİ - Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor! Rekor bonservis...

Transfer haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Milli savunmacının rekor bir bonservis bedeliyle Avrupa devine imza atacağı öne sürüldü. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 10:30