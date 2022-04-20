Manchester City 3-0 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi. City rakibini 53. dakikada Riyad Mahrez, 65. dakikada Phil Foden ve 82. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 00:14