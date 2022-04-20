Juventus 2-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Juventus, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Torino ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Juventus finalde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşılaşacak.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 00:34