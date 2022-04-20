Juventus 2-0 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Juventus, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Torino ekibi rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Juventus finalde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile karşılaşacak.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 00:34
1-0 Juventus'un üstünlüğü ile biten ilk maçın rövanşında oynanan karşılaşmayı Torino ekibi bu kez 2-0 kazandı ve finale yükseldi.
Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Federico Bernardeschi ve 90+4. dakikada Danilo attı.
Juventus'un, finaldeki rakibi ise Milan'ı eleyen Inter. İki takım arasındaki final müsabakası 11 Mayıs'ta oynanacak