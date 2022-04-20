Celta Vigo 0-2 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da milli futbolcularımız Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti. Getafe'de 90 dakika forma giyen Enes bir asist üretti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 23:00