Celta Vigo 0-2 Getafe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'da milli futbolcularımız Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-0 mağlup etti. Getafe'de 90 dakika forma giyen Enes bir asist üretti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 23:00
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 23 ve 51. dakikada Borja Mayoral kaydetti. Getafe'de Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı. Okay Yokuş, son anlarda oyuna girdi.
Getafe, iki maç sonra kazanarak 35 puana yükseldi. Celta Vigo ise 39 puanda kaldı.
Getafe, ligin bir sonraki haftasında Real Betis ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Granada'ya konuk olacak.