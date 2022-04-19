Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ın rekor maaş karşılığında Premier Lig devi Manchester City ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
TRANSFER HABERİ - Erling Haaland imzayı atıyor! İşte yeni adresi
Transfer haberi: Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın yeni takımı belli oluyor. 21 yaşındaki golcünün rekor bir maaşla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e transfer olacağı iddia edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları...
İngiliz ve Alman basınında yer alan haberlere göre; Manchester City, Norveçli oyuncunun kendisiyle el sıkıştı.
İngiliz ekibi, sözleşmesindeki 63 milyon Sterlin'lik serbest kalma bedelini bu yaz Alman temsilcisine ödeyerek transferi resmileştirecek.
HAFTALIK 500 BİN STERLİN
Daily Mail gazetesi, Erling Haaland - Manchester City haberlerini bir adım ileriye taşıyarak menajerler seviyesinde imzaların atıldığını öne sürdü.