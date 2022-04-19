Inter 3-0 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Kupası yarı final ikinci maçında Inter 0-0'ın rövanşında sahasında Milan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmada Inter'in iki golü Lautaro Martinez'den geldi. Arjantinli golcü, karşılaşmanın 4 ve 40. dakikalarında fileleri havalandırdı. Inter'in diğer golü ise 82. dakikada Robin Gosens'ten geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2022- 00:05