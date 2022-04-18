İngiltere Championship'in 43. haftasında Millwall ile Hull City karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi Millwall, topladığı 62 puanla 10. sırada bulunuyor. 47 puan toplayan Hull City ise 19. sırada yer alıyor
MILLWALL - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İngiltere Championship'in 43. haftasında oynanacak Millwall - Hull City maçı 18 Nisan Pazartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Millwall - Hull City maçının yayıncısı bulunmuyor.
MILLWALL - HULL CITY MUHTEMEL 11'LER
Millwall: Bialkowski; Ballard, Cooper, M Wallace; McNamara, Mitchell, Kieftenbeld, Malone; J Wallace; Bradshaw, Afobe
Hull City: Ingram; Jones, McLoughlin, Greaves; Coyle, Slater, Smallwood, Fleming; Honeyman, Lewis-Potter; Sayyadmanesh