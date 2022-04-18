Cristiano Ronaldo'nun bebeği hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Portekizli Cristiano Ronaldo, yeni doğan ikizlerinden birinin vefat ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı." ifadelerinde bulundu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022- 22:44