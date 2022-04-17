22 yaşındaki Darwin Nunez Portekiz ekibinde ikinci sezonunu geçiriyor.
TRANSFER HABERİ - Benfica'nın yıldızı Darwin Nunez'e dev talipler! İşte istenilen bonservis
Transfer haberi | Benfica'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Darwin Nunez için istenilen bonservis bedeli dudak uçaklattı. İşte genç golcüye talip olan takımlar ve istenilen bonservis bedeli...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 11:19
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Nunez için Benfica en az 80 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
Sky Italia'da yer alan habere göre Uruguaylı forvet ile Manchester United, Arsenal, Liverpool, PSG, Real Madrid, Chelsea ve Newcastle United ilgileniyor.