Paris SG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Paris SG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paris SG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 14:00
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Ligue 1'de heyecan sürüyor. 32. hafta karşılaşmasında Paris Saint Germain ile Marsilya karşı karşıya gelecek.
PSG - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak Paris Saint Germain - Marsilya maçı 17 Nisan Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.