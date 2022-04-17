Paris SG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Paris SG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Paris SG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paris SG - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2022- 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022- 14:00