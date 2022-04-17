Son dakika spor haberi: Türk futbolunda istifalar gelmeye devam ediyor. Başkan Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu da istifa kararı aldı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevini bıraktı. İşte detaylar...

TFF'de Nihat Özdemir'in ardından istifalar gelmeye devam ediyor. Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu da görevini bırakıyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

MHK, Süper Lig'de görevli hakem listesinde değişiklik yapmış, 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmamasına karar vermişti. MHK'nin kararı tartışmalara neden olmuştu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev yapabileceği duyurulmuştu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

TFF'den yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.