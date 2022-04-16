Southampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Southampton - Arsenal CANLI İZLE

Southampton - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Southampton - Arsenal CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Southampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Peki, Southampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Southampton - Arsenal maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 09:47