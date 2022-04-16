Premier Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta karşılaşmasında Southampton ile Arsenal kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Southampton, topladığı 36 puanla 14. sırada bulunuyor. 54 puan toplayan Arsenal ise 5. sırada yer alıyor.
SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanacak Southampton - Arsenal maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
SOUTHAMPTON - ARSENAL MUHTEMEL 11'LER
Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Elyounoussi; Adams, Broja
Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Xhaka; Odegaard, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Lacazette