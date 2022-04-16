Lille - Lens maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Lille - Lens CANLI İZLE

Lille - Lens maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Lille - Lens CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Lens ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lille - Lens maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 12:00