Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Borussia Mönchengladbach - Köln CANLI İZLE

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Borussia Mönchengladbach - Köln CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Köln karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Borussia Mönchengladbach - Köln maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 11:28