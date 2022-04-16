Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Augsburg - Hertha Berlin CANLI İZLE

Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Augsburg - Hertha Berlin CANLI İZLE

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Augsburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Peki, Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Augsburg - Hertha Berlin maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 10:48