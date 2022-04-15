Spezia 1-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nde Inter, deplasmanda konuk olduğu Spezia'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri; 31. dakikada Marcelo Brozovic, 73. dakikada Lautaro Martinez ve uzatma dakikalarında Alexis Sanchez kaydetti. Spezia'nın tek golü ise 88. dakikada Giulio Maggiore'den geldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 22:03