Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan sahasında Genoa'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Genoa karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Milan - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Genoa maçı 12 Nisan Cuma günü saat 22:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.