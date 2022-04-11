Adı bir süredir Göztepe'yi satın mı alıyor şeklinde geçen Roman Abramovich ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rus milyarderin son hedefinin Valencia olduğu iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi satın alacağı konuşulan Roman Abramovich'in son gözdesi Valencia oldu. Rus oligarkın, İspanya'daki güçlü bağlantılarını kullanarak bu hamlesinde mutlu sona ulaşmak istediği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası yaptırımlara maruz kalan ve Chelsea'yi satarak yeni kulüp satın alacağı konuşulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in son hedefinin Valencia olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile ilgilendiği iddia edilen Roman Abramovich'in, Chelsea'nin satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü Valencia'yı satın almaya çalışacağı öne sürüldü.

Roman Abramovich'in İspanya ile iyi ilişkileri olduğunun altı çizilerek bu bağlantıları sayesinde İspanyol temsilcisini satın almasının daha kolay olacağı kaydedildi.



Zorio ile Roman Abramovich'in Valencia adına rekabet ettikleri iddialarına rağmen Rus oligarka İngiltere'de uygulanan yaptırımların benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde de devreye girebileceği aktarılıyor.



GÖZTEPE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Roman Abramovich'e devredileceğine dair çıkan haberleri yalanlamıştı. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramovich'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.,

ÖZEL YATI BODRUM'A GELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus iş insanının 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatı, bir süre Bodrum'da demirlemişti.

Bu ziyaretin sebebinin Göztepe olduğu öne sürülürken, aslında Roman Abramovich'in yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a geldiği de iddia edilmişti.